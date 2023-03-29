Президент России Владимир Путин заявил, что санкции, введенные в отношении России, в перспективе могут негативно повлиять на экономику. Об этом он сообщили во время совещания с членами правительства.
Глава государства отметил, что санкции, введенные против страны не являются легитимными и они действительно могут негативно отразиться на России в среднесрочной перспективе.
В связи с этим, Путин поручил обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса. Именно спрос является главным фактором роста экономики.
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