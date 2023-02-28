Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, недавно ставший дедушкой, рассказал о достижениях своего внука. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Сын родился у дочери продюсера и получил имя Даниэль. Пригожин выложил в социальную сеть фотографию ребенка, на которой тот самостоятельно сидит.

"Уже скоро пойдет!", — заявил Пригожин.

Кроме того, ребенок уже пытается разговаривать и быстро развивается.