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  • Опубликована сегодня в 16:25

Продюсер Пригожин рассказал о достижениях внука

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, недавно ставший дедушкой, рассказал о достижениях своего внука. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Сын родился у дочери продюсера и получил имя Даниэль. Пригожин выложил в социальную сеть фотографию ребенка, на которой тот самостоятельно сидит.

"Уже скоро пойдет!", — заявил Пригожин.

Кроме того, ребенок уже пытается разговаривать и быстро развивается.

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