Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, недавно ставший дедушкой, рассказал о достижениях своего внука. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Сын родился у дочери продюсера и получил имя Даниэль. Пригожин выложил в социальную сеть фотографию ребенка, на которой тот самостоятельно сидит.
"Уже скоро пойдет!", — заявил Пригожин.
Кроме того, ребенок уже пытается разговаривать и быстро развивается.
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