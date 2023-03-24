Французская компания Leroy Merlin заявила о своем желании продать все свои магазины в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Контроль над Leroy Merlin Russia будет передан российским предпринимателям. 45 тыс. сотрудников, которые работают на фирму по всей стране. смогут сохранить свои рабочие места.

Напомним, указанная компания является одной из крупнейших сетей, специализирующихся на продаже товаров для строительства и ремонта. На российский рынок она пришла в 2004 году.