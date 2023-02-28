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  • Опубликована сегодня в 14:27

Минобороны РФ: украинские дроны безуспешно пытались атаковать гражданские объекты в России

В Министерстве обороны России заявили о том, что ночью 28 февраля украинские военные попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты в Адыгее и Краснодарском крае.

Дроны были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России. Оба объекта отклонились от траектории из-за потери управления.

"Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", — отметили в ведомстве.

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