В Министерстве обороны России заявили о том, что ночью 28 февраля украинские военные попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты в Адыгее и Краснодарском крае.

Дроны были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России. Оба объекта отклонились от траектории из-за потери управления.