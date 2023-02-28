В Министерстве обороны России заявили о том, что ночью 28 февраля украинские военные попытались атаковать беспилотниками гражданские объекты в Адыгее и Краснодарском крае.
Дроны были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России. Оба объекта отклонились от траектории из-за потери управления.
"Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", — отметили в ведомстве.
Победа России несёт большие риски для НАТО
Расширение помощи Украине не сможет сравниться с той угрозой, которую может создать РФ - убежден генсек альянса
Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина
Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.
В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты
Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы