Республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц и 10 членов партии внесли резолюцию о прекращении помощи Украине. Такое решение было выдвинуто в Конгресс США, сообщает телеканал FoxNews.
Авторы в рамках резолюции отмечают, что с момента начала специальной военное операции помощь Соединенных Штатов расценивается на общую сумму $110 млрд., в которую входит финансовая, военная и гуманитарная помощь. В документе также перечислено всё оборудование, предоставленное Вашингтоном с первого дня боевых действий.
Как говорит республиканец, такая поддержка Украине «сильно истощила запасы США, ослабив готовность страны оказать сопротивление в случае возникновения конфликта».
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