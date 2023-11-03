Резолюция, представленная Российской Федерацией в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН с целью борьбы с героизацией нацизма, получила в этом году больше поддержки, чем в прошлом, что свидетельствует о позитивной динамике, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя РФ при ООН Марии Заболоцкой.

В прошлом году за резолюцию проголосовали 105 стран, а в этом году эту инициативу поддержали уже 112 государств. Ожидается, что данный документ будет представлен на голосование на Генеральной Ассамблее в декабре.

Документ состоит из 74 пунктов и содержит положения, осуждающие героизацию и пропаганду нацизма, а также призывающие сохранять историческую правду, предотвращать отрицание преступлений против человечности и пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Кроме того, в резолюции осуждаются попытки отрицания Холокоста, а также проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования и насилия в отношении лиц по признаку их этнического происхождения или религиозных убеждений.

Кроме России, против данной поправки высказались Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Китай, КНДР, Куба, Малайзия, Нигерия, Никарагуа, Сенегал, Сирия, Шри-Ланка и Южно-Африканская Республика.