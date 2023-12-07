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Новый главный режиссер для ЦАТРА: встречайте Александра Лазарева
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  • Опубликована сегодня в 18:31

Новый главный режиссер для ЦАТРА: встречайте Александра Лазарева

Заместитель министра обороны России, Руслан Цаликов, представил коллективу Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) нового главного режиссера — народного артиста России, Александра Лазарева.

Назначение Лазарева на эту выдающуюся должность было официально объявлено Министерством обороны РФ по поручению генерала армии Сергея Шойгу.

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