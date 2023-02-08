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  • Опубликована сегодня в 10:38

Алаудинов: Киевские власти перебрасывают в Донбасс резервы

Киевские власти перебрасывают в Донбасс дополнительные силы с западных районов Украины. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"С противоположной стороны поступает информация, что в рядах ВСУ дела очень плохи, в топку войны ежедневно бросают большие силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины", — сказал Алаудинов.

При этом командир спецназа отметил, что по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР идет продвижение российских подразделений.

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