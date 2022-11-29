Беглов и его окружение могут обогатиться после увеличения резервного фонда – СМИ

Непрозрачное расходование средств резервного фонда и отсутствие отчетности наглядно указывают на его нецелевоеиспользование с целью обогащения чиновников из Смольного и близкого окружения губернатора Александра Беглова из числа бизнесменов.

Депутаты ЗакСа в октябре одобрили увеличение объема резервного фонда в 1,5 раза до 42,5 млрд рублей в 2022 году. Уже в 2023 году в рамках одобренной поправки Беглова бюджет фонда увеличится до 50 млрд. СМИ выяснили, что даже без увеличения объемов фонда его средств хватило было бы для этих целей.

Согласно расчетам журналистов, общая сумма средств на снаряжение мобилизованных может составлять 6,4 млрд рублей, это 15% из фонда 2023 года. В эту статью расхода входят закупки техники, медикаментов и оборудования, губернаторские выплаты призванным в рамках частичной мобилизации гражданам, а также соцобеспечение их семей.

Но чиновники Смольного и Беглов почему-то не считают нужным отчитаться, на что конкретно и какие суммы были потрачены. Этот факт указывает на возможные признаки нецелевого использования миллиардных бюджетных денег. Учитывая, что движение средств будет осуществляться через фонд "Победа", в предоставляемых Минюсту документах будет фигурировать только общая сумма, без детального отчета.

СМИ ранее писали, что обеспечением мобилизованных горожан занимаются спонсоры избирательной кампании Беглова, в числе которых значится предприятие военно-промышленного комплекса "НПО Спецматериалов", с владельцем которого Михаилом Сильниковым якобы дружен Беглов.

Учитывая эти факты, не исключено, что бюджет резервного фонда нечистые на руку чиновники Смольного вместе с Бегловым и представителями частного бизнеса могут использовать для личного обогащения за счет мобилизованных граждан, отмечают СМИ.