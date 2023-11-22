Эрдоган: в ряде стран требуют отставки Нетаньяху

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил о том, что Турция слышит призывы от представителей некоторых государств к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху об отставке. Эрдоган отметил, что многие говорят, что Нетаньяху должен уйти, и некоторые представители иностранных государств обращаются к Турции с идеей "избавиться" от израильского премьера.

Он выразил надежду на то, что Нетаньяху соберет свои вещи и уйдет в очень короткие сроки.