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Пенсионер открыл огонь по двум сыновьям из-за их безделья
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  • Опубликована сегодня в 22:17

Пенсионер открыл огонь по двум сыновьям из-за их безделья

Длинные выходные завершились трагически для семьи из Свердловской области. Седьмого ноября 73-летний пенсионер решился на страшный шаг в отношении своих безработных сыновей. Ему наскучило, что взрослые дети несутся на его плечах. Иван Петрович (имя изменено) извлек гладкоствольное охотничье ружье и начал стрелять в своих братьев.

Младшему из них, 46-летнему, достались две пули в живот, и он ушел из жизни до приезда скорой помощи. Старший брат, 51-летний, смог удрать, увернувшись от смертельных выстрелов. Разъяренный отец успел лишь ранить его, попав в плечо.

Опомнившись, пенсионер сам попытался уйти. Полиция нашла его на соседнем участке, где он прячется в стогу сена. Скоро они обнаружили и оружие: старик спрятал его в пустой будке для собак.

Расследование показало, что в момент преступления Иван Петрович находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Они все трое безработные", — подтвердили жители Туринской слободы, где проживала эта семья. "Отец — 73 года, и понятно, что он уже не в силах работать. Но его сыновья просто ничем не занимаются, и они живут за счет его пенсии. Он давно угрожал им, что он их бросит. Алкоголь только разрешил ему воплотить угрозу в жизнь."

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье "убийство". Также следователям предстоит разобраться, откуда у 73-летнего пенсионера появилось огнестрельное оружие.

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