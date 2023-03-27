Петербургский ресторан "Серебряный кит" пошел ко дну

Плавучий ресторан "Серебряный кит" в Санкт-Петербурге частично затонул в результате подтопления неэксплуатируемого дебаркадера: был поврежден понтон. На данный момент Северо-Западная транспортная прокуратура орагнизовывает проверку.
Само заведение пришвартовано на проспекте Обуховской Обороны у парка культуры и отдыха имени Бабушкина. Там он стоит с 2018 года, хотя построен был гораздо раньше.
Богданов прокомментировал скорую встречу заместителей глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии
Приём необходимо перенести из-за обязательного праздника Рамадан
Посол РФ направляется в Ливию для возобновления работы дипмиссии
Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Богданов
Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году
Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге
Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.