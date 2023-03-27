Петербургский ресторан "Серебряный кит" пошел ко дну

Плавучий ресторан "Серебряный кит" в Санкт-Петербурге частично затонул в результате подтопления неэксплуатируемого дебаркадера: был поврежден понтон. На данный момент Северо-Западная транспортная прокуратура орагнизовывает проверку.

Само заведение пришвартовано на проспекте Обуховской Обороны у парка культуры и отдыха имени Бабушкина. Там он стоит с 2018 года, хотя построен был гораздо раньше.