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  • Опубликована сегодня в 10:35

Петербургский ресторан "Серебряный кит" пошел ко дну

Плавучий ресторан "Серебряный кит" в Санкт-Петербурге частично затонул в результате подтопления неэксплуатируемого дебаркадера: был поврежден понтон. На данный момент Северо-Западная транспортная прокуратура орагнизовывает проверку.

Само заведение пришвартовано на проспекте Обуховской Обороны у парка культуры и отдыха имени Бабушкина. Там он стоит с 2018 года, хотя построен был гораздо раньше.

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