В Санкт-Петербурге частично затонул плавучий ресторан "Серебряный кит", расположенный на Неве. Об этом заявили в городском МВД.

Как сообщают городские СМИ, дебаркадер накренился на левый борт и, вероятно, зачерпнул большое количество воды из реки. В данный момент на месте инцидента работают спасатели.

Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП. Она является стандартной процедурой в случае подобных инцидентов. Поможет установить все обстоятельства произошедшего и определить ответственных за случившееся.

По предварительным данным, пострадавших нет. В новостных материалах отмечается, что в последнее время объект не использовали по прямому назначению. С осени 2022 года владельцы заведения пытаются продать ресторан, его стоимость они оценили в 35 млн руб.

Плавучие рестораны — это рестораны, которые находятся на воде, обычно на реках, озерах или морях. Они могут быть как стационарными объектами, которые закреплены на одном месте, так и мобильными, которые могут перемещаться по водным путям.

Плавучие рестораны являются популярными туристическими местами, так как они обеспечивают уникальную атмосферу и позволяют насладиться красотой окружающей природы. Также они могут быть использованы для проведения различных мероприятий, таких как свадьбы, корпоративные вечеринки и т. д.

Однако, как и любое другое здание, плавучие рестораны могут быть подвержены различным опасностям, таким как пожары или потопления. Поэтому владельцы таких заведений должны строго следить за техническим состоянием объекта и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности клиентов и персонала.