Варварство и вандализм: в Петербурге отреагировали на "реставрацию" исторического здания

В Петербурге коммунальщики выбросили на помойку панно с рыбками, что серьезно возмутило петербуржцев и заставило их требовать вмешательства прокуратуры. Объект является декоративным элементом фасада исторического здания на набережной Грибоедова.
Как сообщили в управляющей компании, которая занималась заменой окон в парадной дома, построенного в 1959 году по индивидуальному проекту, на период работ декор был якобы снят и отправлен на хранение и реставрацию. Однако местные жители, обнаружившие его у мусорных контейнеров, этой истории не поверили, сообщает паблик "Дежурный по Питеру". Пользователи Сети назвали инцидент варварством и отметили, что нужно обратиться в прокуратуру.
Это далеко не первый раз, когда архитектурные объекты в Северной столице лишаются своего первоначального облика из-за попустительства команды губернатора Александра Беглова. В Смольном зачастую игнорируют деятельность управляющих компаний, сотрудники которых демонтируют оригинальные элементы зданий для замены на "современные". Наглядным примером здесь как раз и является выломанное при замене оконных блоков панно с рыбками, украшавшее окно здания на пересечении Садовой улицы и набережной канала Грибоедова.
Напомним, после ряда жалоб от петербуржцев на разрушение исторических объектов к делу подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, взяв на контроль сразу несколько инцидентов с разрушением зданий и памятников архитектуры.
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