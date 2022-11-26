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Варварство и вандализм: в Петербурге отреагировали на
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  • Опубликована сегодня в 12:23

Варварство и вандализм: в Петербурге отреагировали на "реставрацию" исторического здания

В Петербурге коммунальщики выбросили на помойку панно с рыбками, что серьезно возмутило петербуржцев и заставило их требовать вмешательства прокуратуры. Объект является декоративным элементом фасада исторического здания на набережной Грибоедова.

Как сообщили в управляющей компании, которая занималась заменой окон в парадной дома, построенного в 1959 году по индивидуальному проекту, на период работ декор был якобы снят и отправлен на хранение и реставрацию. Однако местные жители, обнаружившие его у мусорных контейнеров, этой истории не поверили, сообщает паблик "Дежурный по Питеру". Пользователи Сети назвали инцидент варварством и отметили, что нужно обратиться в прокуратуру.

Варварство и вандализм: в Петербурге отреагировали на "реставрацию" исторического здания. 11128.jpeg
Варварство и вандализм: в Петербурге отреагировали на "реставрацию" исторического здания. 11129.jpeg
Варварство и вандализм: в Петербурге отреагировали на "реставрацию" исторического здания. 11130.jpeg
Варварство и вандализм: в Петербурге отреагировали на "реставрацию" исторического здания. 11131.jpeg
Варварство и вандализм: в Петербурге отреагировали на "реставрацию" исторического здания. 11132.jpeg

Это далеко не первый раз, когда архитектурные объекты в Северной столице лишаются своего первоначального облика из-за попустительства команды губернатора Александра Беглова. В Смольном зачастую игнорируют деятельность управляющих компаний, сотрудники которых демонтируют оригинальные элементы зданий для замены на "современные". Наглядным примером здесь как раз и является выломанное при замене оконных блоков панно с рыбками, украшавшее окно здания на пересечении Садовой улицы и набережной канала Грибоедова.

Напомним, после ряда жалоб от петербуржцев на разрушение исторических объектов к делу подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, взяв на контроль сразу несколько инцидентов с разрушением зданий и памятников архитектуры.

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