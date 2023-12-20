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Российский турист поделился секретами бюджетного отдыха на Мальдивах
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  • Опубликована сегодня в 0:03

Российский турист поделился секретами бюджетного отдыха на Мальдивах

Российский блогер, известный как "Бродяга", делится в своем канале на платформе "Дзен" секретами бюджетного отдыха на Мальдивах в зимний сезон. Он утверждает, что минимальная суточная стоимость для комфортного пребывания на этом экзотическом архипелаге не слишком высока и сравнима с расходами в Сочи.

В подробном анализе блогер рассматривает ежедневные расходы, включая проживание, питание и трансфер, предоставляя также советы по экономии. Турист подчеркивает, что Мальдивы становятся доступными для российских путешественников благодаря красивым пляжам и прозрачному океану.

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