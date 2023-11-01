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  • Опубликована сегодня в 23:02

Россияне выбирают Турцию для отдыха на ноябрьские праздники

В ноябре турецкие направления Белек и Сиде пользуются высоким спросом у туристов. Аланья также является более бюджетным вариантом, предлагая температуру воздуха, достигающую 25-28 градусов по Цельсию, а также температуру морской воды около 26 градусов.

Многие туристы, которые воздерживались от поездок в разгар дорогостоящего сезона в августе, теперь предпочитают посещать Турцию в октябре и ноябре. Качество обслуживания в стране не снизилось, в то время как цены стали более выгодными, что делает ее привлекательным направлением.

По сравнению с предыдущим годом средняя стоимость поездки в Турцию в ноябре увеличилась, при этом средний чек изменился со 122 000 рублей до 162 000 рублей.

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