Эксперты по туризму рассказали о доступных для россиян горнолыжных курортах этой зимой

Эксперты в сфере туризма поделились рекомендациями по выбору горнолыжных курортов для зимнего отдыха. Председатель правления Всероссийского объединения туристов, Роман Бобылев, отметил, что россиянам сложно попасть на европейские горнолыжные курорты из-за отсутствия прямых рейсов и возможных трудностей с перевозкой снаряжения. Эксперт Дмитрий Горин подчеркнул, что российские туристы могут столкнуться с проблемами при использовании карт в Европе.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на горнолыжные курорты в Турции, ОАЭ, Грузии, Азербайджане и Армении, где отдых может быть более доступным. В России также популярны курорты Северного Кавказа и Краснодарского края.