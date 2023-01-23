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  • Опубликована сегодня в 12:07

Глава Евросовета: Ближайшие недели станут решающими в конфликте на Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель уверен, что ближайшие три недели конфликта на Украине станут решающими.

По его словам, в ближайшее время произойдут события, которые окажут огромное влияние на Украину и весь мир в целом.

Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их", — сказал Мишель.

Как ранее отмечали военные эксперты, российские военные создают "буферную зону" на границе ЛНР и Харьковской области. Это сковывает ВСУ, которые хотели весной этого года выступить в контрнаступления в направлении Кременной и Сватово.

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