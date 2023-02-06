Россия заняла четвертое место по числу крупнейших золотовалютных резервов в мире. Это следует из отчетов национальных центробанков, опубликованных в конце 2022 года.
Лидером списка остался Китай. На конец года его резервы составляли 3,31 триллиона доллара. Второе место заняла Япония с накоплениями в 1,27 триллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Швейцария с активами в 924 миллиарда долларов.
Россия, которая в прошлом году уступила Индии четвертое место, летом вернула позиции и завершила год на четвертом месте с активами в 582 миллиарда долларов. Индия осталась пятой, ее резервы достигают 563 миллиардов долларов.
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