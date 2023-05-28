Эксперт Полещук напомнил, для кого должна быть разработана программа "реновации"

Проблемы с проектом комплексного развития территорий (КРТ), который критикуют петербуржцы, заключается в нежелании чиновников заботиться в первую очередь о комфорте горожан, считает эксперт Максим Полещук.

Мнением по поводу "реновации" доцент кафедры архитектуры общественных зданий МАРХИ Максим Полещук поделился на профильном круглом столе. Эксперт подметил, что петербуржцы не доверяют ни девелоперам, ни чиновникам, которые продвигают КРТ. Это отношение заслуженно, поскольку они видят, что улучшается качество жизни только у застройщиков.

"Сама по себе идея КРТ — здравая и имеет смысл поднять качество жизни. Но в нашей стране часто берется какая-то важная для общества и людей идея, и в процессе разработки средств ее решения эта глобальная тема отходит в сторону и возникают второстепенные коммерческие интересы", — высказался Полещук на круглом столе.

В качестве примера реноваций, отошедшей от первоначального замысла, он приводит опыт Москвы, где вместо обещанных домов средней этажности девелоперы воздвигли "башни" в 30 этажей без благоустроенных дворов, детских площадок и парковок.

Ранее кассационный суд отметил акты предыдущих инстанций, которые остановили дело об отмене закона о КРТ. Противники "реновации" назвали это своей первой серьезной победой. Представитель движения "Гражданский Петербург" Ольга Лихацкая считает, что это заставит другие инстанции прислушиваться к доводам противников КРТ.