Фаворит Пугачевой Савин объяснил, для чего певица переезжает в Лондон

Народная артистка СССР Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми сначала уехала из России в Израиль, затем на Кипр из-за палестино-израильского конфликта. Однако, по последним новостям, певица планирует переехать в Лондон.

Комментируя ситуацию, актер и певец Сергей Савин отметил, что решение Пугачевой связано с заботой о детях и их будущем, а также с материальными интересами, включая присутствие родственников в Лондоне.

Савин также подчеркнул, что в трудные моменты нужно оставаться в стране и поддерживать ее интересы, высказав свое личное мнение по этому поводу.