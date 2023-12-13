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Фаворит Пугачевой Савин объяснил, для чего певица переезжает в Лондон
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  • Опубликована сегодня в 0:56

Фаворит Пугачевой Савин объяснил, для чего певица переезжает в Лондон

Народная артистка СССР Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми сначала уехала из России в Израиль, затем на Кипр из-за палестино-израильского конфликта. Однако, по последним новостям, певица планирует переехать в Лондон.

Комментируя ситуацию, актер и певец Сергей Савин отметил, что решение Пугачевой связано с заботой о детях и их будущем, а также с материальными интересами, включая присутствие родственников в Лондоне.

Савин также подчеркнул, что в трудные моменты нужно оставаться в стране и поддерживать ее интересы, высказав свое личное мнение по этому поводу.

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