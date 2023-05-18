Все через одно место: петербуржцы указали Комблагу на некачественный ремонт дороги на улице Савушкина

Комитет по благоустройству Петербурга в своем аккаунте "ВКонтакте" сообщил о ремонте дорожного полотна на улице Савушкина. В Смольном отчитались об асфальтировании участка в 500 квадратных метров. Пост чиновники сопроводили фото с места работ.

"Всего за короткую послепраздничную неделю были проведены работы в разных районах общей площадью 42 000 кв. м", — отчитались в профильном комитете.

Стоит отметить, что значительная часть дорог в Петербурге нуждается в ремонте, жалобы на плохое состояние регулярно поступают от горожан в адрес Комблага. На текущий момент на портале "Наш Санкт-Петербург" зафиксировано порядка 4,2 тысячи обращений в статусе — "на рассмотрении". Проблема уже стала системной на фоне бездействия чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова.

Все усугубляется на фоне должного контроля со стороны администрации города за деятельностью коммунальных предприятий. Пользователи под постом ведомства обратили внимание чиновников Смольного на то, что новые "заплатки" на этом участке не продержатся долго, потому что дорожники даже не обработали швы битумом.

"А почему на швы битум не нанесли?" — интересуется один из комментаторов.

Участники обсуждения пришли к выводу, что коммунальщики намеренно так делают, чтобы в следующем году снова потратить средства бюджета на ремонт. Учитывая размеры вливаний в сферу транспорта из городского и федерального бюджетов, напрашивается вывод, что качество транспортной инфраструктуры работ не соответствует сумме потраченных средств.

Один из комментаторов предложил ввести гарантийный срок для отремонтированных участков дорог и возложить ответственность за их обслуживание на профильные ведомства.

СМИ ранее писали о проседании асфальтового покрытия в разных районах Петербурга сразу после проведенного ремонта.