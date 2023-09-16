"Уральский Рэмбо": Российский боец сбежал из плена ВСУ по минным полям

Боец, находящийся в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), дважды смог уйти из плена украинских сил. Эту невероятную историю рассказывает источник URA.RU.
Этот военный служит в одной из частей Центрального военного округа, расположенной под Луганском, и недавно вернулся с полей специальной военной операции.
По данным СМИ, во время своей разведывательной миссии этот солдат оказался в плену и, видимо, решил сдаться противнику, так как в его автомате оставался всего лишь последний патрон. Однако, когда он снимал патрон с оружия, воспользовавшись моментом, он выстрелил в украинского солдата и смог убежать, преодолевая при этом минное поле.
"А потом рванул к своим, прямо через минное поле", - рассказали журналисты.
Это уже второй случай, когда этот военный удивительным образом уходит из плена. За его невероятные способности боевые товарищи дали ему прозвище "уральский Рэмбо".
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