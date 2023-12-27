Певец Филипп Киркоров сравнил ремейки советских фильмов со "Шреком"

Филипп Киркоров выразил свою поддержку современным ремейкам популярных советских фильмов в интервью "Телепрограмме". По мнению певца, такие проекты позволяют придать классическим произведениям новое осмысление в контексте современных реалий.

Он подчеркнул, что несмотря на критику такого подхода, иногда необходимо внедрять современные элементы в классические произведения, чтобы придать им вторую жизнь. Киркоров упомянул концепцию деконструкции в культуре, приведя в пример мультфильм "Шрек".

В своем объяснении он отметил, что несмотря на грубые шутки, "Шрек" стал первым анимационным фильмом, удостоенным "Оскара" в соответствующей категории.