Певец Филипп Киркоров сравнил ремейки советских фильмов со "Шреком"

Филипп Киркоров выразил свою поддержку современным ремейкам популярных советских фильмов в интервью "Телепрограмме". По мнению певца, такие проекты позволяют придать классическим произведениям новое осмысление в контексте современных реалий.
Он подчеркнул, что несмотря на критику такого подхода, иногда необходимо внедрять современные элементы в классические произведения, чтобы придать им вторую жизнь. Киркоров упомянул концепцию деконструкции в культуре, приведя в пример мультфильм "Шрек".
В своем объяснении он отметил, что несмотря на грубые шутки, "Шрек" стал первым анимационным фильмом, удостоенным "Оскара" в соответствующей категории.
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