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  • Опубликована сегодня в 9:33

Больше половины российских компаний смогут заменить релокантов в случае увеличение налогов

55% отечественных компаний готовы прекратить работать с уехавшими фрилансерами, если российские власти поднимут налоги. 42% опрошенных компаний сотрудничают хотя бы с одним самозанятым или ИП, который в данный момент находятся за пределами России. Это следует из опроса платформы "Консоль.Про".

Среди релокантов больше всего представителей IT-сферы, а также маркетологов и копирайтеров. По данным опроса, 72% опрошенных компаний смогут заменить уехавших фрилансеров. 9% опрошенных сказали, что заменить их будет невозможно. Сложнее всего в этих условиях придется бизнесу, занимающемуся разработкой программного обеспечения.

Термин "релоканты" обозначает объекты или людей, которые уехали и переместились из одной локации в другую, как правило, для получения нового места жительства или работы. Например, компания, которая переехала в другой город, может быть описана как "релокант". Также это слово может использоваться для обозначения людей, переехавших в другую страну или регион в поисках лучших возможностей.

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