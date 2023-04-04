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  • Опубликована сегодня в 20:32

В Хмельницкой области Украины разгорелся религиозный конфликт

В Хмельницкой области Украины запретили деятельность Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации агентства, в прошлое воскресенье сторонники Православной церкви Украины взяли штурмом Покровский кафедральный собор в областном центре, после чего передали его под управление своей церкви.

В дополнении к этому городской голова Хмельницкого заявил, что прихожанам УПЦ будут отобраны не только собор, но и все земельные участки, и уже на следующий день горсовет на внеочередном заседании принял решение лишить УПЦ участка, на котором находится собор.

В тот же день депутаты из другого города этого региона, Каменец-Подольского, поддержали обращение с призывом лишить УПЦ права пользоваться землей, жилыми и административными постройками.

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