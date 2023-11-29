ВЦИОМ: более 77% жителей России назвали сексуальную жизнь важной для них

Более 77% россиян в возрасте от 18 до 45 лет выразили мнение о том, что сексуальная жизнь играет важную роль в их жизни, как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти половина участников опроса подтвердила, что хотела бы заниматься сексом чаще, как отметил Кирилл Родин, директор центра по работе с органами государственной власти.

Родин подчеркнул, что на вопрос о важности сексуальной жизни 77% респондентов ответили утвердительно. Из них 29% выбрали категорию "очень важно", в то время как 48% считают, что это "скорее важно".

Для 18% респондентов сексуальная жизнь имеет нестоль важное значение (14% считают "скорее неважно", а 4% — "совсем не важно").

Также отмечено, что 42% опрошенных россиян рассматривают секс как возможность продолжения рода, в то время как 66% видят в нем источник удовольствия.

Более 60% респондентов уверены, что секс служит средством выражения любви к близкому человеку. В то время как 48% воспринимают секс как физиологическую потребность, 9% рассматривают его как супружеский долг и обязанность.

Треть опрошенных россиян признались, что начали свою сексуальную жизнь до достижения совершеннолетия, 27% — в возрасте 18-19 лет, а 20% — после 20 лет.