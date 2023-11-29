Анна Седокова откровенно рассказала о своих отношениях с Янисом Тиммой

После слухов о разрыве с мужем певица приняла решение ориентироваться на свою собственную жизнь.
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма проживают в браке уже три года, переживая различные трудности и ссоры. Несмотря на то, что в настоящее время они живут отдельно, окончательного разрыва в отношениях не планируют.
Артистка призналась, что приняла решения, которые повлияли на ее семью не лучшим образом. Анна решила придерживаться своих интересов, заявив, что стоило бы ей научиться этому раньше.
"Сложно определить текущий этап наших отношений. Я сделала выбор, который, возможно, не идеален для семьи, но важен для меня. В тот момент я решила поставить себя на первое место", — поделилась Седокова с журналистами телеканала "Муз-ТВ".
Пиар-менеджер Иван Ирбис заявил, что разрыв между Седоковой и Тиммой связан с тем, что она не может быть с человеком, который не финансирует ее проекты. В то время как телеведущая Лаура Джугелия утверждает, что Анна проявляет искренность и готова на все ради любимого.
Тайная камера выявила случай кражи ценностей у туристов в отеле
В отеле в Бенидорме туристов ограбила уборщица, что было запечатлено на скрытой камере.
Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана
Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана, способного циркулировать вокруг планеты круглый год, подобно Красному пятну на Юпитере.
С 2024 года в России планируется повышение заработных плат
С 2024 года в России планируется повышение заработных плат. В следующем году будет произведена индексация зарплат для учителей, представителей Министерства внутренних дел и медиков.
Врач Баранова выявила влияние вирусов, вызывающих COVID-19, грипп и ОРВИ, на миндалины человеческого организма
Согласно утверждениям специалиста, коронавирус может задерживаться в миндалинах на протяжении длительного времени, оставаясь незаметным.