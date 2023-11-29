Анна Седокова откровенно рассказала о своих отношениях с Янисом Тиммой

После слухов о разрыве с мужем певица приняла решение ориентироваться на свою собственную жизнь.

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма проживают в браке уже три года, переживая различные трудности и ссоры. Несмотря на то, что в настоящее время они живут отдельно, окончательного разрыва в отношениях не планируют.

Артистка призналась, что приняла решения, которые повлияли на ее семью не лучшим образом. Анна решила придерживаться своих интересов, заявив, что стоило бы ей научиться этому раньше.

"Сложно определить текущий этап наших отношений. Я сделала выбор, который, возможно, не идеален для семьи, но важен для меня. В тот момент я решила поставить себя на первое место", — поделилась Седокова с журналистами телеканала "Муз-ТВ".

Пиар-менеджер Иван Ирбис заявил, что разрыв между Седоковой и Тиммой связан с тем, что она не может быть с человеком, который не финансирует ее проекты. В то время как телеведущая Лаура Джугелия утверждает, что Анна проявляет искренность и готова на все ради любимого.