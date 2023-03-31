Продажи рекламы в России по итогам года могут вырасти на 5 - 17%

Продажи рекламы в России по итогам 2023 года вырастут примерно на 17,3% до 656,6 млрд руб., считают в Okkam. Другие участники рынка говорят об увеличении на 5-15%.

Примечательно, что печатную прессу, которая по итогам 2022 года уже потеряла 41% рекламных доходов, ждет дальнейшее падение в пределах 25%. По словам крупных издателей, рекламодатели охотнее покупают рекламу на видеоплощадках, чем на традиционных печатных носителях.

Сами представители медиарынка, впрочем, ждут роста рекламной выручки на 5-10% за счет крупных российских компаний.

Согласно отчету Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) за 2022 год, рекламный рынок в России составил примерно 471,4 миллиарда рублей. Наиболее популярными видами рекламы являются телевизионная реклама, реклама в интернете, наружная реклама, радиореклама, пресс-реклама, реклама на транспорте и мероприятиях.

Крупнейшими игроками являются такие компании, как Google, Yandex, Mail.ru Group, VK, Rambler Group, Ozon, Wildberries и другие. Они предлагают различные форматы рекламы на своих платформах, такие как контекстная реклама, баннерная реклама, видеореклама, реклама в социальных сетях и т.д.