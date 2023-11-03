Сотрудники Госавтоинспекции получили возможность проводить регулярные проверки состояния дорог и установки дорожных знаков, светофоров, а также следить за общим состоянием дорожной инфраструктуры. Они также могут привлекать к ответственности за нарушения, выявленные в ходе этих проверок, сообщает ТАСС.

Новое постановление Правительства расширяет область проведения постоянных проверок, включая состояние дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий городского наземного электрического транспорта, а также строительные, ремонтные и другие работы, влияющие на безопасность движения на дорогах.

Оно также охватывает установку и эксплуатацию технических средств организации дорожного движения и других элементов дорожной инфраструктуры. Согласно новым правилам, проведение постоянных проверок возлагается на должностных лиц Госавтоинспекции и ее территориальных органов.

Если в ходе проверок будут обнаружены нарушения среди организаций, занимающихся ремонтом дорог и обеспечением их безопасности, сотрудники ГИБДД могут привлечь их к ответственности согласно статье 12.34 КоАП. Эта статья предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей. Кроме того, автоинспекторы могут выдать предписание о устранении выявленных нарушений.﻿