Художник Сафронов признался, что пытался прописать Орнеллу Мути в Москве

Художник Никас Сафронов заявил, что он пытался помочь итальянской актрисе Орнелле Мути получить вид на жительство в России. В интервью "Абзацу" он рассказал, что обращался в посольство Италии в России несколько лет назад и даже планировал оформить для актрисы прописку в своей квартире в Брюсовом переулке. Однако из-за санкций, введенных после спецоперации, этот процесс временно приостановили. Сафронов также отметил, что она была первой звездой "такого уровня", которая открыто поддержала Россию на фоне событий в Сирии.

Орнелла Мути недавно призналась, что она ездит в Россию из-за любви и работы. Она также выразила недовольство тем, как медленно идет изучение русского языка из-за ее загруженного графика. Актриса приехала в Москву с постановкой "Героическая жизнь гения", посвященной Людвигу ван Бетховену и его музыке, которую представят в Театре на Таганке.