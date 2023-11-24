В школьную образовательную программу введут уроки по региональной истории

В ближайшее время в школьный курс будет внесено дополнение в виде часов, посвященных региональной истории, сообщает ТАСС со ссылкой на слова помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.
Мединский подчеркнул, что несмотря на существующий учебный предмет "история", включающий в себя материал по истории России и всеобщей истории, в ближайшее время будет добавлен отдельный блок, посвященный региональной истории.
Это изменение предусматривает введение обязательных часов по данному предмету и рассматривается как значительное новшество в образовательной программе.
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