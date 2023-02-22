В России возник дефицит полуприцепов-рефрижераторов, которые занимаются перевозкой продуктов питания, лекарств и других товаров, требующих низкого температурного режима.

Как уточняют российские СМИ, подобная ситуация сложилась на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации.

Известно, что до начала спецоперации в России закупали до 4 тыс. полуприцепов в год. Страна была крупнейшим импортером этой техники из Европы. После введения ограничений поставки полуприцепов из Евросоюза в Россию стали стремительно падать.