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  • Опубликована сегодня в 11:39

В России возник дефицит рефрижераторов для перевозки продуктов

В России возник дефицит полуприцепов-рефрижераторов, которые занимаются перевозкой продуктов питания, лекарств и других товаров, требующих низкого температурного режима.

Как уточняют российские СМИ, подобная ситуация сложилась на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации.

Известно, что до начала спецоперации в России закупали до 4 тыс. полуприцепов в год. Страна была крупнейшим импортером этой техники из Европы. После введения ограничений поставки полуприцепов из Евросоюза в Россию стали стремительно падать.

"Если в прошлом году полуприцепы еще завозились в Россию в соответствии с подписанными ранее контрактами, в этом году новых поставок точно не будет", — заявил газете "Ведомости" представитель крупной транспортной компании.

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