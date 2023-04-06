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  • Опубликована сегодня в 12:26

Страны G7 потребовали от Украины продолжить реформы

Страны G7 потребовали от Украины продолжить реформы, которые были приостановлены во время боевых действий. Особое внимание уделяется укреплению государственности и борьбе с коррупцией, пишет Bloomberg.

По информации агентства, в Международном валютном фонде беспокоятся о возможном возвращении к власти олигархов, чья деятельность способствует распространению коррупции.

Тем временем, бывший глава украинского Центрального банка Валерия Гонтарева заявила, что доноры опасаются не тех олигархов, которые уже были у власти, а новых, которые придут им на смену и заново начнут растаскивать страну на части.

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