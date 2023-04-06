Страны G7 потребовали от Украины продолжить реформы, которые были приостановлены во время боевых действий. Особое внимание уделяется укреплению государственности и борьбе с коррупцией, пишет Bloomberg.
По информации агентства, в Международном валютном фонде беспокоятся о возможном возвращении к власти олигархов, чья деятельность способствует распространению коррупции.
Тем временем, бывший глава украинского Центрального банка Валерия Гонтарева заявила, что доноры опасаются не тех олигархов, которые уже были у власти, а новых, которые придут им на смену и заново начнут растаскивать страну на части.
Столтенберг: Швеция вступит в НАТО, несмотря на противодействие Турции и Венгрии
Несмотря на противодействие Турции и Венгрии, Швеция в скором времени станет членом Организации Североатлантического договора.
Турецкие монополист изменит структуру для нужд российско-турецкого газового хаба
Парламент Турции одобрил изменения в структуру государственной нефтегазовой компании Botas с целью реализации проекта газового хаба.
"Плюс Дача" от "Яндекса Плюс" откроется в Москве в апреле
Культурное пространство будет включать и спортивные мероприятия
Рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт с 4 по 6 августа под Калугой
Помимо соответствующей музыки, гостей будет ожидать большое количество творческих и спортивных активностей