На Камчатке заметили более частые токсичные "красные приливы"

На Камчатке участились токсичные "красные приливы", представляющие угрозу для Берингова и Чукотского морей. Исследователи из Национального научного центра морской биологии выяснили, что массовый рост водорослей, известных как "красные приливы", может привести к разрушениям экосистем, гибели животных и отравлениям людей.

Особый интерес вызывают динофлагелляты рода Alexandrium, производящие сакситоксин и его аналоги, которые могут привести к синдрому "паралитического отравления моллюсками". Увеличение частоты и интенсивности этих приливов на Дальнем Востоке, включая побережье Камчатки, более чем в 5 раз за последние три десятилетия, негативно повлияет на экономику региона, связанную с морскими биоресурсами. Отложения цист в морских осадках могут быть "бомбой замедленного действия", угрожая прорастанием и обуславливая потенциальные проблемы как по естественным, так и по антропогенным причинам, сообщает Газета.Ру.