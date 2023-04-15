В России разработали уникальную систему РЭБ с дальностью действия около 36 тыс км - она способна глушить спутники на геостационарной орбите, рассказал информированный источник Минобороны.
Собеседник не привел деталей о новой системе, однако отметил, что мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника, сообщает РИА "Новости".
Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - это комплексное оборудование и технические средства, предназначенные для обнаружения, подавления и противодействия радиоэлектронным средствам противника. Системы РЭБ используются в военных целях для защиты своих собственных вооруженных сил от воздействия противника и обеспечения своей электронной безопасности.
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