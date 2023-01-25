Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин о новых разработках научно-технического центра "Царские волки.

По его словам, благодаря слаженной работе военных и конструкторов удалось провести испытания новых комплексов РЭБ в донецком аэропорту прямо во время боя.

Эти комплексы можно эффективно использовать против подвесных беспилотников, которые в данном случае не смогут получать команды с земли.

Напомним, ранее Рогозин рассказал о тестирован в районе спецоперации умных минометов, которые также создавались при поддержке научно-технического центра.