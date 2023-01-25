Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин о новых разработках научно-технического центра "Царские волки.
По его словам, благодаря слаженной работе военных и конструкторов удалось провести испытания новых комплексов РЭБ в донецком аэропорту прямо во время боя.
Эти комплексы можно эффективно использовать против подвесных беспилотников, которые в данном случае не смогут получать команды с земли.
Напомним, ранее Рогозин рассказал о тестирован в районе спецоперации умных минометов, которые также создавались при поддержке научно-технического центра.
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