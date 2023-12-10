Названа неожиданная причина повышенного давления

Исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, выявило неожиданную связь между замужеством и повышением кровяного давления. Ученые из Университета Западной Вирджинии проанализировали данные более чем 35 тысяч семейных пар из Великобритании, США, Китая и Индии. Результаты показали, что риск развития гипертонии у замужних или женатых людей выше на 9%, особенно если партнер уже имеет повышенное давление.
Это явление было особенно выражено, если повышенное давление у партнера было выявлено до заключения брака. Ученые подчеркнули важность совместных подходов к диагностике и лечению высокого давления, поддерживая участие обоих супругов в здоровых образах жизни, таких как активность, управление стрессом и правильное питание, сообщает Газета.Ру.
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