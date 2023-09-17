VSN Realty: В Москве - рекордный уровень продаж жилья

В августе в Москве был отмечен рекордный уровень продаж жилья, превышающий показатели всех предыдущих восьми месяцев текущего года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аналитиков компании VSN Realty. За этот месяц в столице было реализовано 6,4 тысячи квартир и апартаментов в новостройках, представляющих собой классы комфорт и бизнес. Объем сделок увеличился на 27% по сравнению с предыдущими месяцами, достигнув рекордных показателей для текущего года.

Суммарный объем проданного жилья составил 301 тысячу квадратных метров, а выручка девелоперов составила приблизительно 116,4 миллиарда рублей. Средний бюджет сделки в жилых комплексах комфорт-класса в августе 2023 года составил 12,1 миллиона рублей при средней площади в 39,9 квадратных метров. В бизнес-классе средняя стоимость сделки составила 22,4 миллиона рублей при площади в 54 квадратных метра.

Аналитики отмечают, что август текущего года, так же как и весь летний период, был необычайно активным в сфере недвижимости. Увеличение спроса обусловлено рядом факторов, включая инфляцию, снижение стоимости рубля, и ожидания повышения ключевой ставки, что ведет к изменениям в условиях ипотечного кредитования.