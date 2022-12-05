Метод "засолки" провалился. После воскресного снегопада улицы города вновь нуждаются в уборке

Обильный снегопад, накрывший Санкт-Петербург в воскресенье, 4 декабря, показал неэффективность "засолки" улиц. Коммунальные службы Северной столицы "щедро" разбрасывали реагенты в попытках скрыть нехватку дворников и снегоуборочной техники.
Ранее петербуржцы раскритиковали представителей Смольного под руководством Александра Беглова. В социальных сетях жители города на Неве сообщили об обильной "засолке" дорог и тротуаров. Кроме того, по мнению экспертов, подобный метод борьбы со снегом и наледью вредит экологии и домашним животным.
При этом прошедший в воскресенье снегопад показал и неэффективность подобного метода. Уже в первой половине дня улицы Северной столицы вновь покрылись слоем снега, и нуждались в уборке.
Ранее журналисты решили сами выйти на улицы города, чтобы проверить качество уборки улиц от снега, однако не увидели спецтехники даже на Невском проспекте.
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