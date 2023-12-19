Исследования британских ученых подтверждают, что чтение бумажных книг существенно улучшает восприятие информации в сравнении с электронными текстами. Эксперты отмечают, что проблема связана с тем, что люди, читая с гаджетов, часто просматривают текст поверхностно, что негативно влияет на когнитивные навыки, такие как память и внимание.
По результатам исследования выяснено, что "мышление чтения" цифровых текстов более поверхностно по сравнению с печатными материалами. В связи с этим рекомендуется уделять больше внимания печатному чтению при обучении, особенно для младших читателей, сообщает Глас Народа.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
Ученые создали прибор для ускорения роста семян
Прибор для ускорения роста семян, разработанный молодыми учеными университета "Сириус", облучает растительные ткани разными спектрами света. Компактная конструкция с восьмью спектрами света и настраиваемым временем облучения от 1 секунды до 36 часов позволяет изучать влияние световых спектров на развитие растений и ускорять прорастание семян.
В слизистой носа ученые обнаружили новый антибиотик
Новый антибиотик "эпифадин", обнаруженный в слизистой носа человека, представляет собой перспективное открытие, сделанное немецкими учеными из Тюбингенского университета. Молекула эпифадина производится штаммами бактерий Staphylococcus epidermidis, населяющими слизистую оболочку носа.