Ученые сообщают: чтение бумажных книг более эффективно, чем чтение с экранов электронных книг

Исследования британских ученых подтверждают, что чтение бумажных книг существенно улучшает восприятие информации в сравнении с электронными текстами. Эксперты отмечают, что проблема связана с тем, что люди, читая с гаджетов, часто просматривают текст поверхностно, что негативно влияет на когнитивные навыки, такие как память и внимание.

По результатам исследования выяснено, что "мышление чтения" цифровых текстов более поверхностно по сравнению с печатными материалами. В связи с этим рекомендуется уделять больше внимания печатному чтению при обучении, особенно для младших читателей, сообщает Глас Народа.