Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 73,6307
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.02.2023 : 78,671
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:10

The Washington Post: Американцы предупредили Киев о скорой развязке военного конфликта и поставили свои условия

Американские чиновники во время своего визита на Украину заявили в администрации Владимира Зеленского, что конфликт с Россией переходит в новую фазу. Об этом пишет The Washington Post.

По данным источника, в Белом доме призывают Украину занять как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся мирные переговоры. При этом, по данным американской разведки, в настоящее время Киев не в состоянии радикально изменить ситуацию на фронте и организовать наступление на Крым.

По данным газеты, американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она более активно вела боевые действия, так как потом Киеву будет сложнее получать помощь военную и финансовую поддержку.

При этом в материале газеты подчеркивается, что обещания со стороны Вашингтона помогать Киеву "столько, сколько потребуется" относится к масштабу конфликта, а не к объему предоставляемой помощи.

Мир

Президент Аргентины назначил нового председателя кабинета министров

Агутин Росси, ранее занимавший пост директора Федеральной разведывательной службы, займет эту должность, сместив Хуана Мансура

Читать полностью

Сальдо: Наводчики, работающие на украинские власти, быстро перековываются

Они долго не сопротивляются и начинают работать на российских военных.

Читать полностью

Общество

Актер Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского

Но не оставил театр и кино навсегда.

Читать полностью

В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт

Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве

Читать полностью

Новости