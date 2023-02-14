Американские чиновники во время своего визита на Украину заявили в администрации Владимира Зеленского, что конфликт с Россией переходит в новую фазу. Об этом пишет The Washington Post.

По данным источника, в Белом доме призывают Украину занять как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся мирные переговоры. При этом, по данным американской разведки, в настоящее время Киев не в состоянии радикально изменить ситуацию на фронте и организовать наступление на Крым.

По данным газеты, американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она более активно вела боевые действия, так как потом Киеву будет сложнее получать помощь военную и финансовую поддержку.

При этом в материале газеты подчеркивается, что обещания со стороны Вашингтона помогать Киеву "столько, сколько потребуется" относится к масштабу конфликта, а не к объему предоставляемой помощи.