Национальная разведка США запросила $72,4 млрд на 2024 год

Директор национальной разведки раскрыл, что совокупный запрос ассигнований на 2024 финансовый год составялет $72,4 млрд на работу ведомства. Подробности запроса засекречены.
Ранее, 9 марта, администрация президента Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в следующем году, это на 3,2% больше, чем в 2023-м.
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