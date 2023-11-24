Словакия и Чехия разошлись во взглядах на поддержку Украины

В ходе встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и спикера чешского Сената Милоша Выстрчила в Чехии возникли разногласия по вопросу оказания военной помощи Украине, сообщает ТАСС.
В отличие от выступления Выстрчила, Фицо и его кабинет отказались предоставлять военную поддержку Украине на государственном уровне, однако не препятствуют коммерческим поставкам в страну.
Позиции сторон, по информации агентства ČTK, совпадают по другим вопросам. Визит Фицо также включает встречи с другими высокопоставленными чешскими чиновниками, такими как премьер-министр Петр Фиала и президент Петр Павел.
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