Словакия и Чехия разошлись во взглядах на поддержку Украины

В ходе встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и спикера чешского Сената Милоша Выстрчила в Чехии возникли разногласия по вопросу оказания военной помощи Украине, сообщает ТАСС.

В отличие от выступления Выстрчила, Фицо и его кабинет отказались предоставлять военную поддержку Украине на государственном уровне, однако не препятствуют коммерческим поставкам в страну.

Позиции сторон, по информации агентства ČTK, совпадают по другим вопросам. Визит Фицо также включает встречи с другими высокопоставленными чешскими чиновниками, такими как премьер-министр Петр Фиала и президент Петр Павел.