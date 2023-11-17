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Олаф Шольц заявил о разных взглядах Германии и Турции на конфликт в Секторе Газа
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  • Опубликована сегодня в 21:33

Олаф Шольц заявил о разных взглядах Германии и Турции на конфликт в Секторе Газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул расхождения между Берлином и Анкарой в отношении конфликта на Ближнем Востоке, подчеркивая важность личных встреч.

"Не секрет, что на этот конфликт мы имеем разные, а отчасти очень разные взгляды. Именно поэтому наши переговоры важны", — отметил Шольц, обращаясь к Эрдогану.

Он подчеркнул непреложную позицию Германии в поддержке Израиля.

"Тот, кто знает Германию, понимает, что вопрос солидарности с Израилем для нас не подлежит обсуждению. Израиль имеет право на самооборону", — подчеркнул канцлер ФРГ.

Одновременно Шольц выразил беспокойство по поводу страданий палестинского населения в секторе Газа.﻿

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