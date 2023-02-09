В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о расстреле российских военнослужащих на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Власти России не раз обращали внимание международного сообщества на военные преступления, которые осуществляет киевский режим.
"Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева", — заявили в министерстве.
Тот факт, что страны Запада игнорируют подобные преступления, приводит к тому, что они происходят регулярно.
"Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами", — отмечается в заявлении.
Следственный комитет России уже приступил к расследованию инцидента. Сотрудники ведомства убеждены, что оно не останется безнаказанным.
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