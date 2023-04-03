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  • Опубликована сегодня в 16:04

СК расследует дело о покушении на главу района Запорожской области

На территории Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь главы одного из районов военно-гражданской администрации Запорожской области. Расследование ведется органами СК России по статье "Покушение на убийство".

Как передает ведомство, неизвестный присоединил самодельное взрывное устройство под автомобиль политика, это произошло 3 апреля 2023 года.

"Когда чиновник проезжал мимо жилого дома по проспекту Б. Хмельницкого в г. Мелитополе Запорожской области, устройство было приведено в действие"

Пострадавший был госпитализирован.

На данный момент устанавливаются детали происшествия: кто был причастен к преступлению, каковы мотивы совершенного.

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