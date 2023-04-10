В Ровненской области Украины запретили канонической УПЦ осуществлять служение на территории региона. Об этом говорится в официальном сообщение ровенского Облсовета.

Ранее подобные запреты были введены органами власти в других украинских регионах, включая Львовскую и Хмельницкую области.