В Ровненской области Украины запретили канонической УПЦ осуществлять служение на территории региона. Об этом говорится в официальном сообщение ровенского Облсовета.
Ранее подобные запреты были введены органами власти в других украинских регионах, включая Львовскую и Хмельницкую области.
Жена украинского неонациста встречается с крупными немецкими политиками в Берлине
Жена одного из командиров нацбатальона Азов* Катерина Прокопенко стала объектом пристального внимания со стороны немецких политиков. Об этом пишет Junge Welt.
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Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.