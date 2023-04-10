Порядка 200 прихожан УПЦ защищают собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский от украинских раскольников. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщали украинские СМИ, сторонники ПЦУ уже пытались силой захватить собор. При этом и одна из прихожанок была госпитализирована после того, как ее толкнули.

Известно, что накануне возле стен собора находились около 100 человек, которые не имели никакого отношения ни к собору, ни к УПЦ, и высказывали желание, чтобы собор "перешел" к ПЦУ.