Порядка 200 прихожан УПЦ защищают собор Александра Невского в городе Каменец-Подольский от украинских раскольников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как ранее сообщали украинские СМИ, сторонники ПЦУ уже пытались силой захватить собор. При этом и одна из прихожанок была госпитализирована после того, как ее толкнули.
Известно, что накануне возле стен собора находились около 100 человек, которые не имели никакого отношения ни к собору, ни к УПЦ, и высказывали желание, чтобы собор "перешел" к ПЦУ.
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