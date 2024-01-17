Макаревича* могут лишить звания народного артиста России

Общественный деятель Виталий Бородин высказал предложение о лишении Андрея Макаревича* звания народного артиста России. Бородина возмутило то, что солист группы "Машина времени" продолжает получать пенсию в размере около 60 тысяч рублей, при его публичном выступлении против проведения Спецоперации в России.
По мнению Бородина, Макаревича* следует лишить не только звания, но и социальных выплат.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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